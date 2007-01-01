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Политика 2017
Армяне возбудили уголовное дело против пленного Гусейнзаде

Армяне возбудили уголовное дело против пленного Гусейнзаде

2017 Февраль 03 ( Суббота )  22:14:17
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Так называемая  “Служба национальной безопасности”  сепаратистского режима Нагорного Карабаха  распространила  видеозапись, в котором гражданин Азербайджана  Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.

По утверждению сепаратистов,  1 февраля в направлении села Талыш  «группа азербайджанских военных, воспользовавшись туманной погодой, предприняла попытку диверсионного проникновения», «попытка была пресечена”. «В тот же день был обнаружен и подвергнут приводу военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнур Гусейнзаде», - сообщает тот же источник.

Против Гусейнзаде начато уголовное дело по обвинению в  «попытке совершения диверсии”  и «незаконного пересечения границы».  Он задержан,  ведется следствие, сообщают СМИ Армении.

Ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что Гусейнзаде  был уволен из вооруженных сил. –0-

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