



Армяне возбудили уголовное дело против пленного Гусейнзаде

2017 Февраль 03 ( Суббота ) 22:14:17

Так называемая “Служба национальной безопасности” сепаратистского режима Нагорного Карабаха распространила видеозапись, в котором гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.

По утверждению сепаратистов, 1 февраля в направлении села Талыш «группа азербайджанских военных, воспользовавшись туманной погодой, предприняла попытку диверсионного проникновения», «попытка была пресечена”. «В тот же день был обнаружен и подвергнут приводу военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнур Гусейнзаде», - сообщает тот же источник.

Против Гусейнзаде начато уголовное дело по обвинению в «попытке совершения диверсии” и «незаконного пересечения границы». Он задержан, ведется следствие, сообщают СМИ Армении.

Ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что Гусейнзаде был уволен из вооруженных сил. –0-