



Москва пытается помешать выдачи Лапшина Азербайджану

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 16:39:40

Москва выступает против выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам, заявила в пятницу представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны", — сказала она на брифинге в пятницу.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку Нагорного Карабаха. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. -02D-