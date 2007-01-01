



«Мусават»: власти в очередной раз показали свой примитивный уровень

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 16:53:17

Около 50 человек 2-го февраля провели несанкционированную акцию протеста перед офисом партии «Мусават».

Как сообщил Turan глава исполнительного аппарата партии Гюльага Асланлы, по всей видимости, это были активисты правящей партии , которым поручили поругать «Мусават».

Причина – критическое выступление бывшего лидера партии Иса Гамбара 31 января на церемонии у памятника основателя Азербайджанской Народной республики Мамедэмина Расулзаде в поселке Новханы.

Тогда Гамбар подверг резкой критике власти за возвеличивание Гейдара Алиева, которому «везде понаставили памятники, но которому нет места в истории страны». В то же время, правящий режим стирает из истории страны имя Расулзаде, ставшего основателем независимости страны, сказал Гамбар.

По словам Асланлы, эти высказывания Гамбара стали сильной пощечиной режиму, который направил своих активистов дать ответ на эту критику.

Примечательно, что полиция спокойно наблюдала за несанкционированной акцией и никак не мешала ее проводить, отметил Асланлы.-05B-