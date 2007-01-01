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Политика 2017
Рейнфелдт: Ситуация для Азербайджана будет не простой

Рейнфелдт: Ситуация для Азербайджана будет не простой

2017 Февраль 02 ( Четверг )  13:51:32
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  Председатель международного правления Инициативы прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО) Фредрик Рейнфелдт и  глава международного секретариата этой организации Йонас Моберг в рамках визита в Азербайджан, встретились с членами Коалиции НПО Азербайджана по повышению прозрачности в данной сфере.

В заявлении для прессы коалиции отмечено, что представители ИПДО поделились впечатлениями о встречах с президентом Ильхамом Алиевым, главой правительственной комиссии  Азербайджана по ИПДО Шахмаром  Мовсумовым (глава Государственного нефтяного фонда) и послами зарубежных стран.

В свою очередь, члены коалиции рассказали, что отношение правительства к гражданскому обществу не поменялось и проблемы остаются прежними.

Член многосторонней группы по ИПДО от гражданского общества Азер Мехтиев заявил о необходимости изменений законодательства с учетом стандартов «Протокола гражданского общества» ИПДО.

Однако, бывший член Совета Коалиции   НПО Алимамед Нуриев заявил, что проблемы гражданского общества решены, а нынешний Совет коалиции нелегитимен.

Член Совета коалиции и член Многосторонней группы по ИПДО  Огтай Гюлалыев опроверг утверждения сторонника властей Нуриева, заявив, что реальные проблемы гражданского общества существуют.   Помимо изменения законодательства, необходимо изменить подход властей к гражданскому обществу. Он также напомнил об аресте бывшего члена Коалиции Фуада Гахраманлы на 10 лет за статус Facebook. Это нарушение пунктов «деятельность» и «свобода выражения» «Протокола гражданское общество» Стандарта ИПДО, сказал он.

Другой бывший член Коалиции, инвалид Карабахской войны Асиф Юисфли также отбывает тюремное наказание. А член Наблюдательного совета Института управления природными ресурсами Ильгар Мамедов находится в тюрьме уже 4 года.

Координатор коалиции НПО Губад Ибадоглу подтвердил наличие проблем  гражданского общества. «Пока в стране не будет обеспечена свобода и независимость прессы, проблемы гражданского общества не решатся», - сказал Ибадоглу.

Он назвал ошибочным решение Совета господдержки НПО не финансировать деятельность Коалиции,  членами которой являются более 150 НПО и они фактически заморозили свою деятельность.

Рейнфелдт отметил, что об итогах своих встреч он проинформирует правление ИПДО на заседании, которое состоится через месяц в Боготе.

«Встречи в Баку показали, что обсуждения 8-9 марта в Боготе будут непростыми для Азербайджана», - сказал он.

Напомним, что в мае 2015 г. статус Азербайджана в ИПДО был понижен с полноправного членства до «страны-канадидата». В октябре 2016 г. Азербайджану дали еще время до марта 2017 г. с целью устранить проблемы с гражданским обществом.  -03D06-

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