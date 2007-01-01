



Посольство Ирана: Обвинения в наш адрес - ложь

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 13:47:10

Посольство Ирана в Баку 2 февраля выступило с заявлением, опровергнув обвинения в передаче денег активистам движения «РЕАЛ».

«В очередной раз мы стали свидетелями оживления в Азербайджане Иранофобии и нежелания определенных сил укрепления и улучшения ирано-азербайджанских связей», - говорится в заявлении.

В частности, возмущение иранской дипмиссии вызывают публикации в СМИ и кампания обвинений в адрес иранского дипломата, который , якобы, передал деньги на нужды оппозиционной власти организации.

Встреча иранского дипломата была проведена «открыто и в соответствии с дипломатической деятельностью», - отмечено в документе.

Примечательно, что написавшие об этой встрече СМИ, никак не среагировали на аналогичные встречи с той же организацией представителей других дипмиссий в Баку.

Напомним, что речь идет о посещении иранским дипломатом 27 января офиса движения «РЕАЛ» и беседа с его руководством.

Спустя несколько дней Эйнулла Фатуллаев на своем сайте заявил, что иранский дипломат передал деньги «РЕАЛ».

Это послужило основанием, чтобы Генпрокуратура Азербайджана начала расследование , вызывая каждый день членов «РЕАЛ» на допросы.

Как ни странно, прокуратура не догадалась вызвать на допрос самого Фатуллаева и спросить откуда у него такое данные?-16D-