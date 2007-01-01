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Политика 2017
ЕСПЧ принял в производство жалобы Г.Ибрагимова и Б.Мамедова

ЕСПЧ принял в производство жалобы Г.Ибрагимова и Б.Мамедова

2017 Февраль 01 ( Среда )  16:37:17
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 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство жалобы  осужденных в Азербайджане молодежных активистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова.

Жалоба связана с применением к ним пыток во время досудебного задержания и необоснованным арестом. Их интересы в суде представляют адвокаты Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова.

Как сообщил Turan Эльчин Садыгов, в жалобе ставятся вопросы нарушения прав активистов, гарантированных ст.  3 (запрет пыток), 6 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения)  и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека.

Адвокаты дополнительно обратились в ЕСПЧ с просьбой принять решение о рассмотрении жалоб в приоритетном порядке в соответствии с правилом 41 Регламента суда.

С учетом, что статья 36 Конвенции допускает  участие третьих сторон при рассмотрении жалоб, адвокаты призвали  международные правозащитные структуры обратиться к  ЕСПЧ с просьбой о вовлечении в рассмотрение жалоб Мамедова и Ибрагимова.

*Активисты движения NİDA были задержаны на следующий день после того, как нарисовали политические лозунги на памятнике Гейдару Алиеву в центре Баку. Однако их обвинили в незаконной торговле наркотиками в крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.

Местные и правозащитные организации признали их политзаключенными.

Правозащитная структура Amnesty İnternational  назвала обоих активистов «узниками совести».—06D---

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