



ЕСПЧ принял в производство жалобы Г.Ибрагимова и Б.Мамедова

2017 Февраль 01 ( Среда ) 16:37:17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство жалобы осужденных в Азербайджане молодежных активистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова.

Жалоба связана с применением к ним пыток во время досудебного задержания и необоснованным арестом. Их интересы в суде представляют адвокаты Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова.

Как сообщил Turan Эльчин Садыгов, в жалобе ставятся вопросы нарушения прав активистов, гарантированных ст. 3 (запрет пыток), 6 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека.

Адвокаты дополнительно обратились в ЕСПЧ с просьбой принять решение о рассмотрении жалоб в приоритетном порядке в соответствии с правилом 41 Регламента суда.

С учетом, что статья 36 Конвенции допускает участие третьих сторон при рассмотрении жалоб, адвокаты призвали международные правозащитные структуры обратиться к ЕСПЧ с просьбой о вовлечении в рассмотрение жалоб Мамедова и Ибрагимова.

*Активисты движения NİDA были задержаны на следующий день после того, как нарисовали политические лозунги на памятнике Гейдару Алиеву в центре Баку. Однако их обвинили в незаконной торговле наркотиками в крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.

Местные и правозащитные организации признали их политзаключенными.

Правозащитная структура Amnesty İnternational назвала обоих активистов «узниками совести».—06D---