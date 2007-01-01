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Политика 2017
Азербайджан хочет полноправного членства в ИПДО – И.Алиев

Азербайджан хочет полноправного членства в ИПДО – И.Алиев

2017 Февраль 01 ( Среда )  14:21:20

Ильхам Алиев принял 1 февраля главу Правления Инициативы прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО) Фредерика Рейнфелда, обсудив с ним вопросы Азербайджана с этой организацией.

Согласно официальному сообщению, Баку намерен продолжить сотрудничество с ИПДО  и провести меры по восстановлению статуса полноправного членства  Азербайджана в этой организации.

Напомним, что в марте 2015 года статус Азербайджана  был снижен до "наблюдателя" из-за нарушений прав гражданского общества, введения законодательных ограничений ,  отсутствия прозрачности и высокой коррупции.

 В октябре на очередном заседания Правления ИПДО статус Азербайджана не был повышен из-за того, что Баку так и не выполнил обещания устранить имеющиеся недостатки и создать нормальные условия для деятельности гражданского общества в лице Коалиции неправительственных организаций. -02D-

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