



Азербайджан хочет полноправного членства в ИПДО – И.Алиев

2017 Февраль 01 ( Среда ) 14:21:20

Ильхам Алиев принял 1 февраля главу Правления Инициативы прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО) Фредерика Рейнфелда, обсудив с ним вопросы Азербайджана с этой организацией.

Согласно официальному сообщению, Баку намерен продолжить сотрудничество с ИПДО и провести меры по восстановлению статуса полноправного членства Азербайджана в этой организации.

Напомним, что в марте 2015 года статус Азербайджана был снижен до "наблюдателя" из-за нарушений прав гражданского общества, введения законодательных ограничений , отсутствия прозрачности и высокой коррупции.

В октябре на очередном заседания Правления ИПДО статус Азербайджана не был повышен из-за того, что Баку так и не выполнил обещания устранить имеющиеся недостатки и создать нормальные условия для деятельности гражданского общества в лице Коалиции неправительственных организаций. -02D-