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Политика 2017
Азер Гасымлы вышел из прокуратуры после повторного допроса (обновлено)

Азер Гасымлы вышел из прокуратуры после повторного допроса (обновлено)

2017 Январь 31 ( Вторник )  18:04:41
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Допрос члена правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Азера Гасымлы 31 января в Следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры длился около двух часов.

Как и 28 января, его расспрашивали о деталях визита в офис организации 19-го числа сотрудника посольства Ирана.

«Задавали те же вопросы, что и прежде, но несколько с иного ракурса», - сказал Гасымлы.

Он расценил расследование прокуратуры по данному вопросу, как давление на «РЕАЛ».

«Во-первых, это давление на нас,  во-вторых, попытка запугать, а в-третьих, это месседжи посольствам РФ, Турции и Ирана, что все вопросы они должны обсуждать только с властями. Власти  монополизировали  экономическую сферу, а  теперь решили взять под  полный контроль и политику», - отметил Гасымлы.—05B06-

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2017 Январь 31 (Вторник) 15:49:41

 Член правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Азер Гасымлы сегодня вновь вызван в Следственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры.

Его сопровождал адвокат Эльчин Садыгов, которого, однако, не пропустили в здание прокуратуры. Об этом Садыгов написал на своей странице в facebook.

Гасымлы вошел в здание прокуратуры в 13.00.

Адвокат расценил допрос Гасымлы без адвоката, как грубое нарушение его права на защиту.

«Поскольку меня не пустили,  полагаю, что Гасымлы могут привлечь в качестве обвиняемого и арестуют», - написал адвокат.

Гасымлы в субботу уже допрашивали  в прокуратуре в рамках «расследования  сообщения   о якобы получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата. Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте. 

Сегодня же в том же в прокуратуре  был допрошен еще один член правления «РЕАЛ» - Эркин Гадирли, который 19 января также участвовал во встрече с сотрудником посольства Ирана.

 Гадирли сообщил Turan , что его расспрашивали об указанной встрече,  расценив расследование, как давление на «РЕАЛ».

«Такими методами они хотят  дать нам понять , что мы перешли какую то линию», - считает Гадирли. -16D06-

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