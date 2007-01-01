



Оппозиция провела митинги у мемориала Мамед Эмина Расулзаде (ВИДЕО)

2017 Январь 31 ( Вторник ) 15:33:31

Несмотря на морозную снежную погоду, активисты оппозиционных партий и движений 31 января провели памятные мероприятия у мемориала одного из основателей Азербайджанской народной республики (1918-20 гг.) Мамед Эмину Расулзаде. Акции прошли в поселке Новханы близ Баку и были приурочены к 133-й годовщине со дня его рождения.

Участники акций держали в руках плакаты с известным изречением Расулзаде «Людям свободу – нациям независимость».

Лидер ПНФА Али Керимли отметил, что мысли Расулзаде о важности борьбы за демократию и права человека сохраняют актуальность и сегодня.

Глава партия «Мусават» Ариф Гаджилы сказал, что возглавляемая им организация, оставаясь верной идейному наследию Расулзаде, продолжает и усиливает борьбу за демократию в Азербайджане. При этом он процитировал Расулзаде: «главная честь – это не быть депутатом или членом правительства, а лишь остаться верным своим убеждениям»,- отметил он.

«Сегодня в Азербайджане установлен уродливый режим, который не достоин страны. Этот режим хочет заставить забыть наследие Расулзаде и возводит памятники человеку, которому нет места в истории Азербайджана, что доказала молодежь», - сказал в свою очередь лидер Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

Активисты Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов (авторы граффити на памятнике Гейдару Алиеву) показали истинное отношение азербайджанской молодежи к навязываемым культам, добавил Гамбар.

Лидер движения Д-18 Руслан Иззетли отметил, что Расулзаде посвятил себя независимости и свободе Азербайджана. «Мы сегодня пришли не для того, чтобы преклоняться культу личности, а, напротив, для воспитания в себе самоуверенности веры в завтрашний день. Глядя на Расулзаде, мы видим свое будущее», - заявил Иззетли.-36/16d-