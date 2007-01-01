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Политика 2017
Катар предлагает Баку создать совместный инвестфонд

Катар предлагает Баку создать совместный инвестфонд

2017 Январь 31 ( Вторник )  13:37:32
English Azərbaycan

Глава государства Ильхам Алиев принял сегодня главу МИД Катара  Шейха Мухаммеда бин Абдулрахман Аль-Тани.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, планы о создании совместного  инвестиционного фонда.

Эта же тема и ряд других перспективных направлений будут подробно обсуждаться в ходе сегодняшнего заседания  межправкомиссии по экономическому сотрудничеству,  сказал министр на брифинге в МИД Азербайджана после встречи с Эльмаром Мамедьяровым.

Чем будет заниматься совместный инвестиционный фонд, его размеры и доли участников, пока неизвестно. Однако известно, что данная тема ранее обсуждалась министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым с послом Катара в Баку Юсифом бин Хасаном аль-Саи. -02D-

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