



Катар предлагает Баку создать совместный инвестфонд

2017 Январь 31 ( Вторник ) 13:37:32

Глава государства Ильхам Алиев принял сегодня главу МИД Катара Шейха Мухаммеда бин Абдулрахман Аль-Тани.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, планы о создании совместного инвестиционного фонда.

Эта же тема и ряд других перспективных направлений будут подробно обсуждаться в ходе сегодняшнего заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сказал министр на брифинге в МИД Азербайджана после встречи с Эльмаром Мамедьяровым.

Чем будет заниматься совместный инвестиционный фонд, его размеры и доли участников, пока неизвестно. Однако известно, что данная тема ранее обсуждалась министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым с послом Катара в Баку Юсифом бин Хасаном аль-Саи. -02D-