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Политика 2017
Мамедьяров не скрыл разочарование от переговоров с Лавровым

Мамедьяров не скрыл разочарование от переговоров с Лавровым

2017 Январь 31 ( Вторник )  12:52:46
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В Москве будет организована встреч глав МИД Азербайджана, России и Армении. Баку дал своё согласие на такую встречу, сказал сегодня на брифинге  глава МИД Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым 24 января.

Подобное признание  можно назвать сенсационным, ибо до сих пор официальный Баку позитивно оценивал роль Москвы, критикуя при этом Запад.

Последнее же замечание Лаврова о том, что Карабахский конфликт – не внутреннее дело Азербайджана, а еще ранее поставки ракет «Искандер» в Армению, официальный Баку так и оставил без ответа.

Хотя замечание госсекретаря США Джона Керри о том, что Армения и Азербайджан не готовы к миру, вызвало настоящую бурю в Баку, где США были объявлены чуть ли не врагами Азербайджана. -02D-

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