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Политика 2017
Freedom House вновь признал Азербайджан несвободной страной

Freedom House вновь признал Азербайджан несвободной страной

2017 Январь 31 ( Вторник )  12:31:47
English Azərbaycan

  Правозащитная организация Freedom House  обнародовала традиоцнный отчет об уровне политических и гражданских свобод в 195 странах мира.

Из этих  стран 87 признаны свободными, 59 – частично свободными и 49 – несвободными.

Азербайджан уже вновь который год подряд причислен к числу несвободных стран. При этом, за минувшие 10 лет ситуация в Азербадйжане только ухудшается, говорится в отчете.

Прошлогодний референдум об изменениях в Конституции расцениваются, как стремление Ильхама Алиева продолжать шаги по укреплению личной власти.

Сравнивая Азербайджан с соседними странами, авторы отчета отмечают, что Украина, Грузия и Молдова движутся в сторону демократии, а Азербайджан и ряд других восточных стран готовятся к нестабильности , пытаясь укреплять власть. Именно с этой целью Ильхам Алиев провел референдум, чтобы гарантировать сохранение своей власти, говорится в отчете.

Согласно отчету, ситуация в Азербайджане  хуже, чем на Кубе, в Китае и Иране. В то же время, соседи Азербайджана – Армения и Грузия  включены в число частично свободных стран.

Турция, Россия и Иран также среди несвободных стран, причем ситуация в Турции стремительно ухудшается, хотя эта страна еще недавно считалась свободной.

Официальный Баку уже перестал реагировать на отчеты международных организаций, где он постоянно подвергается критике.-16D-

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