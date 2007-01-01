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Политика 2017
Беженцев переселят из общежитий в новые дома

Беженцев переселят из общежитий в новые дома

2017 Январь 30 ( Понедельник )  18:09:35
English Azərbaycan

В этом году начнется переселение  из общежитий Баку в новые дома вынужденных переселенцев, сказал глава государства Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной развитию регионов.

Соответствующие распоряжения даны, готовятся проекты,  будет выделены дополнительные средства. В этом и в последующие годы продолжится строительство новых домов для вынужденных переселенцев в специально отведенных территориях», - сказал он, отметив, что  за последние годы в стране построено около 100 поселков для беженцев, где размещены более 200 тыс. человек.

За последние годы на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев выделено более 5 млрд. манат, сообщил Алиев. -02D-

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