



Беженцев переселят из общежитий в новые дома

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 18:09:35

В этом году начнется переселение из общежитий Баку в новые дома вынужденных переселенцев, сказал глава государства Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной развитию регионов.

Соответствующие распоряжения даны, готовятся проекты, будет выделены дополнительные средства. В этом и в последующие годы продолжится строительство новых домов для вынужденных переселенцев в специально отведенных территориях», - сказал он, отметив, что за последние годы в стране построено около 100 поселков для беженцев, где размещены более 200 тыс. человек.

За последние годы на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев выделено более 5 млрд. манат, сообщил Алиев. -02D-