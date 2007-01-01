



Ильхам Алиев: Мы создали прекрасную жизнь для себя

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 18:01:44

Экономика страны развивается, все главные экономические задачи выполнены. Об этом заявил сегодня глава государства Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной госпрограмме социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 гг.

По его словам, несмотря на падение цен на нефть, экономика Азербайджана выросла, благодаря «глубоким реформам, осуществленным в прошлом году».

Мировой кризис оказал влияние на Азербайджан, но по сравнению с другими, «мы смогли выйти из тяжелой ситуации с минимальными потерями», сказал он и добавил, что за год создано более 100 тысяч постоянных рабочих мест и сохранены валютные резервы Нефтяного фонда.

По словам Алиева, высокую оценку достижениям страны дали и авторитетные международные экономические структуры. Сегодня получить кредит под любой проект для Азербайджана не проблема. Но Азербайджан не особо склонен к привлечению зарубежных кредитов, надо работать за счет внутренних возможностей, ибо рост внешнего долга не есть положительный фактор, сказал он.

При этом, Алиев признал, что сегодня уровень внешнего долга «на уровне 20%, это больше прошлых лет по причине девальвации маната». Зарубежные кредиты можно брать под стратегические проекты, подчеркнул он.

В то же время, он призвал обеспечить благоприятные условия для бизнеса. "Если инвестор хочет начать работать и видит, что нет света, газа, воды, то он никогда не будет вкладывать инвестиции», - сказал он.

Касаясь региональных проектов, Алиев отметил особую роль Южного газового коридора, который реализуется только благодаря «лидерству» Азербайджана.

Касаясь нефтяной стратегии, Алиев сказал: «Мы в максимальной степени использовали это природное богатство - нефть, укрепили нашу страну, построили прочное государство, 25 лет живем как независимое государство, построили города, создали прекрасную жизнь для себя».

При этом он уточнил, что в центре всех успехов страны находится гражданин Азербайджана, без поддержки которого решить эти задачи не было бы возможно.

Далее он пожаловался на внешних врагов, которые «постоянно проводят клеветнические, очернительные кампании с угрозами».

«Мы знаем источник этих кампаний, кто стоит за ними, на что они нацелены, поэтому мы идем своим путем. Организаторы этих грязных кампаний уже сами ушли с политической сцены», сказал он. -02D-