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Политика 2017
Встреча Эльмара Мамедъярова с представителем ЕС

Встреча Эльмара Мамедъярова с представителем ЕС

2017 Январь 30 ( Понедельник )  16:34:38
English Azərbaycan

  Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня принял Кристиана Даниэльсена - Генерального директора по политике соседства и расширению  Европейской комиссии.

Как сообщает пресс-служба МИД,  в ходе встречи Мамедьяров приветствовал  начало переговоров по подготовке соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Он выразил надежду, что это соглашение будет способствовать всестороннему развитию  отношений между Азербайджаном и ЕС.

В свою очередь, Даниэльсен заявил о намерении ЕС развивать диалог и сотрудничество с Азербайджаном.  Было отмечено, что в ближайшее время делегации сторон начнут переговоры по выработке соглашения.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы сотрудничества в энергетической сфере, состояние исполнения газопроводных проектов  TAP и  TANAP.-16D-

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