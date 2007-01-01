



Встреча Эльмара Мамедъярова с представителем ЕС

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 16:34:38

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня принял Кристиана Даниэльсена - Генерального директора по политике соседства и расширению Европейской комиссии.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи Мамедьяров приветствовал начало переговоров по подготовке соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Он выразил надежду, что это соглашение будет способствовать всестороннему развитию отношений между Азербайджаном и ЕС.

В свою очередь, Даниэльсен заявил о намерении ЕС развивать диалог и сотрудничество с Азербайджаном. Было отмечено, что в ближайшее время делегации сторон начнут переговоры по выработке соглашения.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы сотрудничества в энергетической сфере, состояние исполнения газопроводных проектов TAP и TANAP.-16D-