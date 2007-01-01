



Ильхам Алиев доволен развитием отношений с США и Израилем

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 00:56:19

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом и президентом комитета Джоном Шапиро

Как сообщает сайт президента, на встрече состоялся обмен мнениями о проводимых в Азербайджане реформах в экономической и других сферах.

В ходе беседы были затронуты двусторонние связи между Азербайджанской Республикой и США, выражено удовлетворение их развитием в различных сферах, «высказана уверенность в том, что азербайджано-американское сотрудничество будет продолжаться и впредь».

Далее говорилось об азербайджано-израильских связях, было выражено удовлетворение их развитием в различных сферах, подчеркнуто значение визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан страну с точки зрения расширения этих связей.

На встрече также была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Американским еврейским комитетом будет продолжаться и впредь.—06D--