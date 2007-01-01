



60 членов ПАСЕ требуют расследовать факты коррупции при провале доклада Штрассера

2017 Январь 28 ( Суббота ) 12:04:47

60 депутатов Совета Европы в ходе завершившейся в пятницу зимней сессии ПАСЕ подписали декларацию с призывом расследовать факты подкупа депутатов с целью заблокировать в 2013 году доклад Кристофера Штрассера о политзаключенных в Азербайджане.

Как говорится в сообщении неправительственной организации Инициатива Европейской стабильности, в канун сессии несколько международных организаций призвали ПАСЕ расследовать факт подкупа итальянского депутата Лука Волонте со стороны двух азербайджанских депутатов с целью провала доклада Штрассера.

В первый же день сессии 23 января французский депутат Жозет Дурье (Josette Durrieu) и датчанин Догенс Енсен (Mogens Jensen) призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта выразить отношение к этим обращениям и начать независимое расследование фактов коррупции.

Их поддержали голландский депутат Тини Кокс (Tiny Kox) и британский Ян Лидел-Грейджер (Ian Liddell-Grainger).

Бывший президент ПАСЕ Анн Брассер (Anne Brasseur) подчеркнула, что ПАСЕ не имеет право закрывать глаза на подобные вещи и допустить потерю веры в принципы и ценности Европы.

На все эти обращения глава ПАСЕ Педро Аграмунт не среагировал.

На следующий день в ПАСЕ было распространено обращение восьми депутатов из стран Скандинации и Балтии, в котором также выражалось требование провести необходимое расследование и дать оценку фактам коррупции ряда депутатов.

Это обращение было поддержано и подписано 24 января десятками депутатов из разных стран, которые потребовали от Аграмунта выразить свою позицию.

Не дождавшись ответа 25 января 60 депутатов выступили с открытым обращением, призвав всех членов ПАСЕ потребовать ответа от руководства ПАСЕ.

В этом обращении под названием «Целостность Парламентской ассамблеи» говорится:

«Целостность и эффективность Парламентской Ассамблеи зависит от соблюдения самых высоких стандартов поведения со стороны своих членов.

Недавние серьезные и заслуживающие доверия сообщения о серьезных неправомерных действиях некоторых членов ПАСЕ подрывают доверие общественности к Парламентской ассамблее.

Мы, нижеподписавшиеся члены ПАСЕ считают, что Ассамблея должна:

1. Немедленно учредить полностью независимую структуру для беспристрастного расследования всех утверждений о неподобающем поведении или коррупции, которые, возможно, имели место в работе Ассамблеи в последние годы, и в частности, утверждения о внешнем влиянии на голосование по докладу о политических заключенных в Азербайджан в январе 2013 года.

Выводы расследования и его рекомендации должны быть опубликованы и представлены ПАСЕ и общественности в целом;

2. Убедится, что Кодекс поведения членов Ассамблеи соответствует передовой международной практике и рекомендациям организации ГРЕКО; и что строгое соблюдение этих стандартов контролируется постоянным независимым механизмом Ассамблеи.

Призываем всех членов из разных политических групп поддержать наш призыв».

Лишь после этого Педро Аграмунт решил среагировать, заявив, что разговоры о коррупции, это вопрос «чести».

"Как президент ПАСЕ я не могу позволить порочить честь Ассамблеи или кого либо из ее членов. Не могу позволить, чтобы Ассамблея использовалась, как поле для битвы против отдельных стран, которых некоторые представляют, как врагов или конкурентов.

Не могу допустить кампанию ненависти, агрессии, шантажа или давления, руководимой теми, кто не удовлетворен результатами голосования ... Важно понимать, что незаконные посягательства на честь и репутацию физического лица могут быть защищены через суд ".

Не смотря на это заявление Аграмунта, число подписавших декларацию депутатов возросло. Оно остается открытым и депутаты намерены вернуться к этой теме в ходе апрельской сессии. -02D-