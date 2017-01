В Баку прошли консультации ЕС-Азербайджан 2017 Январь 27 ( Пятница ) 18:02:58

English Azərbaycan

26-27 января в Баку прошли консультации в рамках заседания совместного подкомитета Азербайджан-ЕС. В ходе консультация обсуждался широкий круг вопросов в сфере транспорта, энергетики, экологии, прав человека и др. Данные вопросы являются составной частью будущего соглашения между ЕС и Азербайджаном. В понедельник в Баку прибудет высокопоставленная делегация из Брюсселя, которая проведет переговоры на высоком уровне с руководством Азербайджана. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава одного из подразделений программы Восточное партнерство ЕС Дик Шубель (Dirk Schuebel, Head of the Eastern Partnership Bilateral division). По его словам, делегацию возглавят Кристиан Даниэльсон (Christian Danielsson, Director General for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations in the European Commission) и Томас Мейр Хартинг (Thomas Mayr-Harting, Managing Director for Eastern Europe and Central Asia in the European External Action Service). Делегация Брюсселя представит властям Азербайджана проект документа, который включает список приоритетов будущего партнерства, отметил Шубель. Касаясь итогов состоявшихся переговоров, Шубель дал им положительную оценку, отметив заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничестве с Евросоюзом.-02В-