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Политика 2017
НСДС: приговор по «Нардаранскому делу» - самый позорный

НСДС: приговор по «Нардаранскому делу» - самый позорный

2017 Январь 27 ( Пятница )  16:03:15
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  Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил с заявлением в связи с завершением судебного процесса по «Нардаранскому делу».

НСДС назвал приговор суда «несправедливым», «жестоким», «самым позорным в истории Азербайджана».

25 ноября 2015 г. полиция осуществила спецоперацию в Нардаране с целью задержания лидера движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде и его сторонников.

В результате применение оружия были убиты двое полицейских и 4 гражданских лиц из числа сторонников Багирзаде.

К этому делу был привлечен и зампред ПНФА Фуад Гахраманлы, осудивший в своем статусе Facebook действия полиции в Нардаране.

25 января суд приговорил Тале Багирзаде и его заместителя Аббаса Гусейнова к 20 годам лишения свободы каждого. Остальные 16 обвиняемых получили наказания от 10 до 19 лет лишения свободы.

Однако, как говорится в заявлении НСДС, на самом деле в ходе судебного процесса была доказана невиновность подсудимых.

Тем не менее, суд вместо того, что оправдать их и инициировать разбирательство в отношении сотрудников полиции, приговорил обвиняемых к длительным срокам наказания.

НСДС потребовал освобождения осужденных и двух групп  других обвиняемых по  этим событиям.

НСДС считает, что как сама операция в Нардаране, так и приговор суда по этим событиям преследуют цели нагнетания страха в обществе.

«Этот судебный процесс в то же время способствовал сближению  позиций традиционной демократических оппозиции и прослойкой верующих борющихся  за идеи  светского государства», - сказано в заявлении.

НСДС считает, что для достижения в Азербайджане демократических перемен мирным способом необходимо мобилизация всех активных групп в обществе.

НСДС призвал народ более решительнее выражать глосс протеста против произвола и бесправия в стране, осуждению по Нардаранским событиям  ни в чем не повинных людей, активно подключиться к мирной борьбе  за демократию.

Вместе с тем, в заявлении отмечается,  все больше слоев населения осознают необходимость демократических перемен и число борцов за эти цели растет.

«Наш народ очень скоро скажет свое слово и все политзаключенные, включая осужденных по Нардаранским событиям обретут  достойную их свободу”, - сказано в заявлении. -03D06-

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