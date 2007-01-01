



Мамедъяров обсудил с иранским дипломатом проект Север-Юг

2017 Январь 26 ( Четверг ) 16:39:43

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял замминистра иностранных дел ИРИ Ибрагима Рахимпура, находящегося в Баку для участия в проходящем здесь 48-м заседании Специальной рабочей группы по выработке Конвенции правового статуса Каспия.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений. Наряду с двусторонним сотрудничеством, обсуждались также вопросы развития международных транспортных коридоров, включая строительство железной дороги Север-Юг.

Также была отмечена важность развития трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Ирана и Турции для обеспечения мира, стабильности в регионе.

В ходе встречи были обсуждены и ряд других региональных и глобальных вопросов, вызывающих взаимный интерес. –06D—