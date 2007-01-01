



Азербайджан на 148 месте по уровню демократии

2017 Январь 26 ( Четверг ) 12:35:11

Международная организация «The Economist Intelligence Unit» объявила индекс демократии 2016 года.

Согласно отчету, почти половина стран мира считаются демократичными, однако число «полноценно демократических стран» уменьшилось с 20 до 19 в 2016 году. Даже США вышли из списка «полноценно демократических стран» и попали в список стран с «ущербной демократией». Авторы документа связывают это с тем, что в США снизилось доверие к правительству и избирательным выборным должностным лицам, сообщает «Радио Азадлыг».

Азербайджан по уровню демократии среди 165 стран расположился на 148 месте, а этот показатель ниже, чем в Зимбабве (140 место), Гамбии (143 месте), Джибути (145 месте), Бахрейне (146 место), ОАЭ (147 место).

Среди Кавказских стран, по уровню демократии лидирует Грузия – 78 место, а Армения на 120 месте. Турция находится на 97 месте, Россия на 134, а Иран на 154.

При составлении индекса «The Economist Intelligence Unit» рассматривает пять основных категорий: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политической жизни страны, политическая культура.

Затем проводится классификация по четырем типам режимов: полноценная демократия, несовершенная демократия, переходный режим, авторитарный режим.

В отчете также говорится, что режимы в России, Беларуси и Казахстане более плюралистичны, чем в Азербайджане.

Норвегия возглавила список «полноценных демократий» в прошлом году. За ней идут Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания; Канада и Ирландия стоят на шестом месте. -02D-