AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Командующий ВМС Азербайджана отправлен в запас

Командующий ВМС Азербайджана отправлен в запас

2017 Январь 25 ( Среда )  18:10:38
Azərbaycan

Командующий Военно-морскими силами  Азербайджана капитан 1 ранга  57-летний Хиджран Рустамзаде отправлен в запас в соответствии с Положением «О воинской службе», сообщает Минобороны.

Рустамзаде отправлен в запас приказом министра обороны согласно пункту «б»  статьи 156  (по возрасту) Положения «О воинской службе». Согласно Положению «О воинской службе», максимальный срок воинской службы для военнослужащих в звании полковника и соответствующему ему званий  определен до 53 лет.

Исполнение обязанностей командующего возложено  на капитана 1 ранга Заура Гумбатова.—0—

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com