



«Страсбургская инициатива для региона»

2017 Январь 25 ( Среда ) 17:35:38

25 января 2017 года, в здании Совета Европы состоялась встреча соучредителя движения - "Новое единство для Грузии» (NUG) посла Мамуки Жгенти и сопредседателей движения "Демократия для Азербайджана" - посла Арифа Мамедова и гендиректора TURAN TV Ганимата Захидова.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве «Страсбургская инициатива для региона" между двумя движениями, который предусматривает тесное сотрудничество и координацию в продвижении общих европейских ценностей в Азербайджане и Грузии, сообщает TURAN TV.

В ходе встречи была обсуждена ситуация в Азербайджане и Грузии. Стороны договорились о том, что стратегические отношения между двумя странами должны быть дополнительно укреплены и заполнены большим европейским содержанием.

Меморандум подчеркивает важность участия европейских институтов в процессе построения демократии и прав человека, защиты прав человека и предусматривает задействование механизмов для обеспечения тщательного мониторинга ситуации в координации с Советом Европы и другими соответствующими европейскими институтами.

Обе стороны договорились продолжить работу над меморандумом «Страсбургская инициатива для региона" в тесном сотрудничестве с Советом Европы и другими заинтересованными организациями и учреждениями, которые разделяют те же европейские ценности.

Общественное движение «Новое единство для Грузии» основано 17 января этого года с участием бывших дипломатов и политиков: бывшего заместителя главы МИД Николоза Вашакидзе, экс-посла Грузии в ЕС Мамуки Жгенти, лидера партии «Национал-демократическая партия» Бачуки Кардава и лидера партии «Европейские демократы» Паата Давитая.

«Главной целью будет работа для людей, защита прав человека и ихо благополучие» — заявил Вашакидзе.—0--