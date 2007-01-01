

Ильхам Алиев принял иранскую делегацию 2017 Январь 25 ( Среда ) 13:51:21

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В среду глава государства Ильхам Алиев принял Иранскую делегацию во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Саадатом Гарабаги. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений. Гарабаги сообщил, что визит иранской делегации проходит по приглашению министерств экономики и сельского хозяйства Азербайджана. Гарабаги отметил хорошие перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли, туризма и других сферах. -02D-