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Политика 2017
Начинается восстановление освобожденного из-под оккупации села Джоджуг Мерджанлы

Начинается восстановление освобожденного из-под оккупации села Джоджуг Мерджанлы

2017 Январь 24 ( Среда )  21:53:57
English Azərbaycan

  Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение «О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района”.

Это село, расположенное на берегу реки Араз вдоль азербайджано-иранской границы  было полностью освобождено от армянской оккупации в результате успешной контрнаступательной военной операции азербайджанской армии, проведенной в апреле минувшего года.

Глава государства распорядился выделить из предусмотренного в государственном бюджете АР  на 2017 год Резервного фонда gрезидента страны 4 млн. манатов (2,1 млн. долларов)  для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры. –06D--

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