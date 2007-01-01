AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Transparency International - расследовать поведение азербайджанских депутатов в ПАСЕ

Transparency International - расследовать поведение азербайджанских депутатов в ПАСЕ

2017 Январь 23 ( Понедельник )  17:38:19
English 

Международная организации против коррупции Transparency International  сегодня призвали руководство Совета Европы  расследовать факты коррупции в этой организации, и призвала создать эффективный  механизм противодействия  коррупции в этом «самом важном учреждении Европы по правам человека».

Transparency International призвала  Генсека Турбьёрна Ягланда дать ответ на обвинения  Европейской инициативы стабильности (ESI) о подкупе членов ПАСЕ со стороны Азербайджана.

«В течение многих лет Азербайджан оказывал чрезмерное влияние на голосование по вопросам прав человека, путем якобы передачи огромных сумм денег и других действий  ключевым парламентариям.

В послании, подписанном шестью главами представительств Transparency International в Чехии, Франции, Италии, Латвии, Испании и Великобритании выражено требование:

*  Выступить с четким публичным заявлением, осуждающим коррупцию в Совете Европы;

* Обеспечить соблюдение нормы этики со стороны членов ПАСЕ со стороны специального офиса Совета Европы по вопросам этики;

* Организовать независимое расследование  обстоятельств голосование ПАСЕ по вопросу о политзаключенных в январе 2013 года, и поведению членов азербайджанской делегации. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com