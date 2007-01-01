



Transparency International - расследовать поведение азербайджанских депутатов в ПАСЕ

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 17:38:19

Международная организации против коррупции Transparency International сегодня призвали руководство Совета Европы расследовать факты коррупции в этой организации, и призвала создать эффективный механизм противодействия коррупции в этом «самом важном учреждении Европы по правам человека».

Transparency International призвала Генсека Турбьёрна Ягланда дать ответ на обвинения Европейской инициативы стабильности (ESI) о подкупе членов ПАСЕ со стороны Азербайджана.

«В течение многих лет Азербайджан оказывал чрезмерное влияние на голосование по вопросам прав человека, путем якобы передачи огромных сумм денег и других действий ключевым парламентариям.

В послании, подписанном шестью главами представительств Transparency International в Чехии, Франции, Италии, Латвии, Испании и Великобритании выражено требование:

* Выступить с четким публичным заявлением, осуждающим коррупцию в Совете Европы;

* Обеспечить соблюдение нормы этики со стороны членов ПАСЕ со стороны специального офиса Совета Европы по вопросам этики;

* Организовать независимое расследование обстоятельств голосование ПАСЕ по вопросу о политзаключенных в январе 2013 года, и поведению членов азербайджанской делегации. -02D-