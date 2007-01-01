



Переизбранный президент ПАСЕ призвал освободить Ильгара Мамедова

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 16:27:38

Переизбранный сегодня президентом ПАСЕ Педро Аграмунт, выступил с обращением к депутатам, в котором коснулся приоритетных тем, находящихся в повестке дня Совета Европы.

Среди таковых он выделил и ряд тем, касающихся Азербайджана. В частности, он упомянул нерешенность Карабахского конфликта и выразил сожаление, что ПАСЕ не смог содействовать решению этой проблемы.

Говоря об апрельской войне 2016 года, он назвал случившееся опасным явлением и отметил, что ситуация и сейчас может воспламениться в любое время.

Касаясь темы прав человека, Аграмунт приветствовал освобождение из тюрем многих журналистов и активистов гражданского общества. В то же время он призвал власти Азербайджана освободить оппозиционера Ильгара Мамедова, которого держат в заключении, несмотря на решения Европейского суда по правам человека.

«Я подниму этот вопрос перед властями Азербайджана», - подчеркнул он. -16D-