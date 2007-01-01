



«Неправильный» вопрос Лаврову стоил журналисту работы

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 13:13:47

Вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову стоил шефу московского бюро азербайджанского телеканала Lider Анару Гасанову потери работы.

18 января Гасанов на пресс-конференции спросил у Лаврова как поведет себя РФ в случае если Азербайджан решит освободить свои территории военным путем.

«Закроет ли России глаза» на это или вмешается «во внутренние дела Азербайджана»?- спросил Гасанов.

В ответ Лавров заметил, что Карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана. Далее он отметил необходимость освобождения оккупированных территорий, но мирным путем.

Лавров также высказался за одновременное решение вопроса об освобождении оккупированных территорий и определения статуса НК.

В Азербайджане случившееся было воспринято, как поддержка Лавровым позиции Армении и нарушение прав Азербайджана.

Несмотря на гневные заявления депутатов, включая представителей правящей партии, МИД Азербайджана отреагировал слишком «мягко», не дав оценку словам Лаврова, что Карабах – не внутреннее дело Азербайджана.

Однако в азербайджанской прессе и соцсетях заявление Лаврова и бесхребетность официального Баку вызвали настоящую бурю.

Одновременно, слова Лаврова вызвали такую же бурю восторга в Армении.

После этого, власти начали искать «виновного» и решили, что лучше всего для этого подходит журналист Анар Гасанов, которого после 13-летней работы на телеканал Lider, просто уволили.

Глава Совета прессы Афлатун Амашев не нашел ничего лучшего , чем заявить, что журналист «задал не удачный вопрос» и ему следовало спросить нечто иное. –06D--