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Политика 2017
Эльхан Сулейманов и Муслим Мамедов не поехали в ПАСЕ

Эльхан Сулейманов и Муслим Мамедов не поехали в ПАСЕ

2017 Январь 21 ( Суббота )  12:47:18
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В понедельник в Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января. Как сообщила пресс-служба Совета Европы, в повестке сессии вопросы функционирования институтов демократии в Турции и Украине, сирийский кризис, нападение на журналистов, онлайн-медиа и свобода СМИ в Европе.

На сессии запланированы также выступления  президента Кипра Никоса Анастасиадиса, президент Румынии Йоханниса Клауса, комиссар Евросоюза  по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хан.

Перед депутатами выступит также генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд,

Участники сессии также обсудят  ситуацию в Ливане в контексте вызовов для региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в Газе.

Для участия на сессии в Страсбург отбыла делегация парламента Азербайджана.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Милли меджлиса в состав делегации, возглавляемой председателем комитета по международным отношениям также

Рафаэль Гусейнов, Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Вюсал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

Примечательно, что в составе делегации нет  Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова – фигурантов скандала, связанного с расследованием итальянской прокуратурой фактов подкупа депутатов ПАСЕ, и в частности Луки Волонте. Кроме того, НПО «Европейская инициатива стабильности» выступила с докладом «Икорная дипломатия-2», проливающим  свет на факты коррупции в ПАСЕ.

Около 60 активистов гражданского общества обратились к сессии ПАСЕ с призывом исключить Сулейманова и Мамедова из ассамблеи, а голос азербайджанской делегации приостановить до завершения расследования.

В то же время, от имени 96 провластных НПО в Страсбург отправлена письмо в защите азербайджанского правительства. –06D--

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