



96 НПО выступили в защиту политики азербайджанских властей

2017 Январь 20 ( Пятница ) 23:24:42

От имени анонимной для азербайджанского общества группы из 96 НПО направлено обращение президенту ПАСЕ Педро Аграмунту.

Характер обращения показывает, что группа НПО выступает в защиту азербайджанских властей, которые обвиняются со стороны независимых представителей гражданского общества и руководства ПАСЕ в нарушении прав человека и свобод.

Например, в обращении указывается, что некоторые действующие в Европе НПО, объединившись с местными организациями, осуществляют конкретную деятельность, направленную на ухудшение отношений официального Баку с европейскими институтами.

Направленное от имени группы представителей гражданского общества в канун январской сессии ПАСЕ обращение членам ПАСЕ носит характер лжи и шантажа и не опирается ни на какие факты. Это обращение является составной частью организованной кампании. Далее отмечается, что якобы подписанты этого документа, не имели никакого представления об этом тексте. Но они не привели имя ни одной персоны, которая бы отказалась от подписи под обращением в ПАСЕ.

Далее группа 96 предлагает президенту ПАСЕ объединиться против сил, заинтересованных в срыве отношений между Советом Европы и Азербайджаном. По утверждению авторов обращения, оккупанты (армянские – ред.) и поддерживающие их силы желают ослабить позицию страны в международных структурах. «Мы категорически осуждаем начавшуюся грязную кампанию против азербайджанской делегации в ПАСЕ. Мы считаем это коварной деятельностью сил, пытающихся нанести удар по отношениям между Азербайджаном и Европой», - говорится в обращении.

Как известно, 17 января около 60 независимых представителей гражданского общества, СМИ, юристы и общественные активисты Азербайджана открыто направили коллективное письмо членам ПАСЕ в канун январской сессии с призывом дать оценку фактам коррупции в своей среде.

В частности, речь идет о бывшем вице-президенте ПАСЕ Луке Волонте, который обвиняется Миланской прокуратурой в получении взяток на общую сумму в 2.39 млн, евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова, в обмен на усилия по срыву критической резолюции о политических заключенных в Азербайджане в 2013 году.

В послании содержится призыв заморозить право голоса азербайджанской делегации в ПАСЕ до окончания расследования, а также считать недействительными итоги голосования 2013 года по резолюции Кристофера Штрассера о политзаключенных в Азербайджане.

«ПАСЕ следует немедленно восстановить мандат специального докладчика по политическим заключенным в Азербайджане, подготовить новый подробный доклад о нарушениях прав человека в сотрудничестве с экспертами Совета Европы», - сказано в обращении.

Авторы послания также призвали не восстанавливать право голосования азербайджанской делегации до полного расследования коррупции и освобождения из тюрем Ильгара Мамедова и других политзаключенных.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак и Цезар Флорин Предо 19 января выступили с заявлением по итогам их визита в Баку 12-14 января подтвердили наличие и проблем.

"Крайне важно придать импульс процессу реформ и продолжать диалог с властями, в частности, в таких областях, как судебная система, свобода СМИ, права человека, законодательства об НПО", - сказано в заявлении.

Содокладчики обсудили вопрос соблюдения прав человека в Азербайджане, в особенности положение «политических заключенных», основываясь на списке «узников совести», составленного Amnesty Innternational.

Ссылаясь на освобождение некоторых правозащитников, политических активистов и журналистов в 2016 году, содокладчики выразили надежду, что этот процесс продолжится и в 2017 году.

"Мы рассмотрели конкретные дела оставшихся в заключении. Кроме того, наши дискуссии в основном были сосредоточены на реформе системы правосудия в целом. Важно устранить коренные причины этой проблемы и повысить доверие и независимость системы правосудия.

Необходимо разобраться в системе уголовного правосудия, предварительном заключении, разработке альтернативных санкций, не связанных с досудебным арестом, создания отдельной системы правосудия по делам несовершеннолетних», - заявили содокладчики.

Содокладчики также приветствовали готовность, выраженную властями о внесении изменений в законодательство об НПО и его реализацию в соответствии с европейскими стандартами.

"Власти должны в полной мере использовать опыт Венецианской комиссии по реформированию законодательства об НПО", пишут содокладчики.

Дискуссии также были направлены на развитие Интернета и социальных медиа, а также свободы выражения мнений и свободы СМИ. Содокладчики особенно обеспокоены последними фактами задержания ряда молодых блоггеров.

Содокладчики также обеспокоены сообщениями о жестоком обращении с блогером Мехманом Гусейновым, призвав к проведению прозрачного расследования.