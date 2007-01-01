Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января2017 Январь 20 ( Пятница ) 15:50:13
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память павших во время событий Кровавого Января, сообщает сайт главы государства.
Президент возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
Вместе ним почтить память щехидов также официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.—0--