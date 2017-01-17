



На встрече Лавров-Налбандян обсуждали Карабах

2017 Январь 20 ( Пятница ) 12:58:16

Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян обсудили 19 января проблемы нагорно-карабахского урегулирования. Как сообщила пресс-служба МИД РФ, встреча состоялась в Москве.

«Обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, включая вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями РФ и Армении договоренностей, подготовке предстоящих в Москве 24 января переговоров глав правительств двух стран.

Ранее Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам 2016 года, заявил, что договоренности по внедрению механизма расследования инцидентов и увеличению числа наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта до сих пор не реализованы. Он также отметил, что карабахское урегулирования не является внутренним делом Азербайджана.-02D-