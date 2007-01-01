

Азербайджан отмечает 27-ю годовщину черного января 2017 Январь 20 ( Пятница ) 11:35:50

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С утра 20 января тысячи бакинцев и жителей регионов страны направились на Аллею шехидов, где покоятся жертвы трагедии января 1990 года. В церемонии участвуют члены правительства и другие официальные лица, представители дипломатического корпуса. Аллею шехидов посетили также лидеры оппозиции. В мечетях страны проходят церемонии поминовения жертв "черного января". В эфире телеканалов в этот день нет развлекательных программ. В Бакинском метрополитене играет траурная музыка, на станциях и эскалаторах красные гвоздики. 27 лет назад вторжение в Баку частей Советской армии, привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. В ночь с 19 на 20 января 1990 года, по указанию тогдашнего руководства СССР, в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. Целью акции было спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. Эта варварская операция была разработана и осуществлена Министерством обороны, МВД и КГБ СССР и имела кодовое название "Удар". Ключевая роль в операции отводилась группе спецназначения "АЛЬФА" и диверсионным группам КГБ СССР. Одним из оправданий для ввода войск стали армянские погромы, прошедшие 13-15 января, однако к моменту ввода войск они прекратились. В результате оккупации Баку, было убито 134 гражданских лица, ранения получили более 700 человек. Власти Азербайджана до сих пор не предъявили виновникам трагедии - руководителям бывшего СССР - официальных обвинений, и, в частности, президенту Михаилу Горбачеву. В то же время, прекратилась критика тогдашнего руководства республики. Если в прошлые годы одним из виновников трагедии представлялся Аяз Муталибов, занимавший в то время пост председателя Совета министров, а после трагических событий стал первым лицом в республике, то сейчас об этом не говорится. Сам Муталибов после почти 20 летней эмиграции в России, вернулся в Баку, а уголовное дело против него было прекращено. Три года назад Муталибову разрешили приехать в Баку на похороны сына, и тогда же он посетил могилу Гейдара Алиева, у которой признал его “заслуги”. Напомним, что генпрокуратура Азербайджана 14 февраля 1992 года возбудила уголовное дело по нескольким статьям тогдашнего Уголовного кодекса: 94 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), 149 (умышленное уничтожение имущества), 168 (превышение власти и должностных полномочий), 255 (использование и превышение власти). После прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева, парламент страны дал политико-правовую оценку январским событиям. Ответственность за это была возложена на бывших руководителей СССР, включая Михаила Горбачева, а также бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР Абдулрахмана Везирова и председателя Совета министров Аяза Муталлибова. В то же время, из списка виновников трагедии было убрано имя Евгения Примакова. В преддверии 20-й годовщины январской трагедии генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение. В нем сказано , что генпрокуратура СССР, проводившая первичное следствие, заявила об отсутствии состава преступления в действиях военнослужащих и прекратила дело. В правоохранительные органы России были направлены запросы с просьбой о передаче Азербайджану материалов по данному делу, а также выдаче обвиняемых лиц. Однако российская сторона на это не ответила. Отметим, что представители оппозиции Азербайджана периодически заявляют, что лица, виновные в Январской трагедии, и ныне находятся у власти. В частности, указывается на то, что телеграммы с просьбой прислать войска направлялись в Москву за подписью тогдашнего вице-премьера, а ныне премьер-министра Артура Расизаде.—06D--