



В Парламенте Люксембурга подняли вопрос о политзаключенных Азербайджана

2017 Январь 19 ( Четверг ) 18:15:25

19 января в парламенте Люксембурга состоялась встреча с депутатами из Азербайджана.

Во время этой встречи представители местного отделения Amnesty International устроили пикет, призвав своих депутатов обратить внимание на тему политзаключенных в Азербайджане.

В частности, председатель парламента Люксембурга Марс Ди Болторомео (Mars Di Bartolomeo) во время встречи имел на руках отчет Лейлы Юнус о 160 политзаключенных в Азербайджане и задавал вопросы на данную тему,

14-16 декабря Лейла и Ариф Юнус выступили на эту тему в парламенте Люксембурга. Об этом агентству Turan сообщила правозащитница Лейла Юнус, -02В-