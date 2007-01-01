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Политика 2017
В Парламенте Люксембурга подняли вопрос о политзаключенных Азербайджана

В Парламенте Люксембурга подняли вопрос о политзаключенных Азербайджана

2017 Январь 19 ( Четверг )  18:15:25
English Azərbaycan

19 января в парламенте Люксембурга состоялась встреча с депутатами из Азербайджана.

Во время этой встречи представители местного отделения Amnesty International устроили пикет, призвав своих депутатов обратить внимание на  тему политзаключенных в Азербайджане.

В частности, председатель  парламента Люксембурга Марс Ди Болторомео  (Mars Di Bartolomeo) во время встречи имел на руках отчет Лейлы Юнус о 160 политзаключенных в Азербайджане и задавал вопросы на данную тему,

14-16 декабря Лейла и Ариф Юнус выступили на эту тему в парламенте Люксембурга. Об этом агентству Turan сообщила правозащитница Лейла Юнус, -02В-

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