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Политика 2017
Содокладчики ПАСЕ призвали реформировать судебную систему Азербайджана

Содокладчики ПАСЕ призвали реформировать судебную систему Азербайджана

2017 Январь 19 ( Четверг )  18:12:03
Azərbaycan

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак и Цезар Флорин Предо выступили с заявлением по итогам их визита в Баку 12-14 января.

"Крайне важно придать импульс процессу реформ и продолжать диалог с властями, в частности, в таких областях, как судебная  система, свобода СМИ,  права человека, законодательства об НПО", - сказано в заявлении.

Содокладчики обсудили вопрос соблюдения прав человека в Азербайджане, в особенности положение  «политических заключенных», основываясь на списке «узников совести», составленного  Amnesty Innternational.

Ссылаясь на освобождение некоторых правозащитников, политических активистов и журналистов в 2016 году, содокладчики выразили надежду, что этот процесс продолжится и в 2017 году.

"Мы рассмотрели конкретные дела  оставшихся  в заключении.  Кроме того, наши дискуссии в основном были сосредоточены на реформе системы правосудия в целом. Важно устранить коренные причины этой проблемы и повысить доверие и независимость системы правосудия.

Необходимо разобраться в системе уголовного правосудия, предварительном заключении, разработке  альтернативных санкций, не связанных с досудебным арестом, создания отдельной системы правосудия по делам несовершеннолетних», - заявили содокладчики.

Они приветствовали готовность азербайджанских властей тесно сотрудничать с Советом Европы по вопросам реформирования системы правосудия.

Власти подтвердили необходимость полного выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Содокладчики также приветствовали готовность, выраженную властями о внесении изменений в законодательство об НПО и его реализацию в соответствии с европейскими стандартами.

"Власти должны в полной мере использовать опыт Венецианской комиссии по реформированию законодательства об НПО," -  пишут содокладчики.

Дискуссии также были направлены на развитие Интернета и социальных медиа, а также свободы выражения мнений и свободы СМИ. Содокладчики особенно обеспокоены  последними фактами задержания ряда молодых блоггеров.

Содокладчики также обеспокоены сообщениями о жестоком обращении с блогером Мехманом Гусейновым, призвав к проведению  прозрачного расследования.

Содокладчики провели встречи с официальными лицами, включая президента Азербайджана, а также представителями НПО и оппозиции. Они также  посетили в местах заключения оппозиционера Ильгара Мамедова,  молодежного активиста Илькина  Рустамзаде, журналиста Сеймура Хази и верующего Саида Дадашбейли.    –16С—

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