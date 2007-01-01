



«Мусават» осуждает малодушие официального Баку

2017 Январь 19 ( Четверг ) 14:40:17

Последнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова , что Карабах это не внутренняя проблема Азербайджана, стало лишним подтверждением политики России , которую она проводит уже многие годы.

Эта политика направлена на поддержку Армении, захватившей азербайджанские земли, противоречит международным нормам и не соответствует статусу нейтрального сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении партии «Мусават», которая резко осуждает заявление Лаврова и считает реакцию Баку на его слова бесхребетной.

«Суверенное право Азербайджана решать эту проблему на основе Конституции страны», - говорится в заявлении.

«Мусават» требует от властей Азербайджана отказаться от своей провальной внешней политики, направленной не на решение проблем, а на сохранение собственной власти. -02D-