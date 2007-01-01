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Политика 2017
«Репортеры без границ» осудили приговор журналисту Афгану Садыгову

«Репортеры без границ» осудили приговор журналисту Афгану Садыгову

2017 Январь 18 ( Среда )  13:38:16
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«Репортеры без границ» осуждают 30-месячный тюремный срок  редактору сайта из Джалилабада Афгану Садыгову. Этот приговор был вынесен местным судом  12 января по явно сфабрикованному обвинению в "избиении"  женщины, говорится в заявлении организации.

Садыгов является редактором сайта  Azel.tv,  который часто пишет о фактах  бесхозяйственности и нарушений прав в Джалилабаде и близлежащих районах Азербайджана. В частности,  плохом  состоянии  дорог, ужасающем состоянии инфраструктуры и расхищении  государственных средств.

"Это  еще одно грубое нарушение права на свободу СМИ,  гарантированного Европейской конвенцией прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах", - отмечено в заявлении.

" Афган Садыгов должен быть освобожден, а необоснованные обвинения  против него, должны быть отклонены по апелляции ".

Власти Азербайджана часто используют сфабрикованные обвинения, чтобы заставить замолчать критических журналистов и блоггеров. Среди жертв режима - Фаик Амиров и Сеймур Хази.

Когда же журналисты продолжают критиковать правительство после отъезда за границу, то власти арестовывают их  родственников», - говорится в заявлении. -02D-

 

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