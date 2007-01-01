



«Репортеры без границ» осудили приговор журналисту Афгану Садыгову

2017 Январь 18 ( Среда ) 13:38:16

«Репортеры без границ» осуждают 30-месячный тюремный срок редактору сайта из Джалилабада Афгану Садыгову. Этот приговор был вынесен местным судом 12 января по явно сфабрикованному обвинению в "избиении" женщины, говорится в заявлении организации.

Садыгов является редактором сайта Azel.tv, который часто пишет о фактах бесхозяйственности и нарушений прав в Джалилабаде и близлежащих районах Азербайджана. В частности, плохом состоянии дорог, ужасающем состоянии инфраструктуры и расхищении государственных средств.

"Это еще одно грубое нарушение права на свободу СМИ, гарантированного Европейской конвенцией прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах", - отмечено в заявлении.

" Афган Садыгов должен быть освобожден, а необоснованные обвинения против него, должны быть отклонены по апелляции ".

Власти Азербайджана часто используют сфабрикованные обвинения, чтобы заставить замолчать критических журналистов и блоггеров. Среди жертв режима - Фаик Амиров и Сеймур Хази.

Когда же журналисты продолжают критиковать правительство после отъезда за границу, то власти арестовывают их родственников», - говорится в заявлении. -02D-