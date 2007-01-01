



Лавров исказил резолюции СБ ООН по Карабаху – Т. Зульфугаров

2017 Январь 18 ( Среда ) 12:06:52

Высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова , что Карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана вызывает удивление, сказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

«Разве мы, как суверенная страна, не имеем право, освобождать свои земли? Что это значит? Россия обладала этим правом, обеспечила свою территориальную целостность в Чечне, а мы не имеем такого права?», - сказал Зульфугаров радио «Азадлыг».

Азербайджан, как и другие члены ООН, может защищать суверенитет и предпринимать для этого все необходимые шаги, поэтому Зульфугаров назвал выступление Лаврова «проармянским».

Глава МИД России впервые заявил, что освобождение земель и определение статуса Нагорного Карабаха должно решаться одновременно. По мнению Зульфугарова , Лавров, ссылаясь на резолюции СБ ООН, ошибочно интерпретирует их.

«В резолюциях вопрос ставится не так, как говорит Лавров. Там сказано об освобождении оккупированных территорий и уже потом об определении статуса», - сказал Зульфугаров.

Он также обратил внимание , что Лавров не коснулся темы субстантивных переговоров.

«В прошлом году, официальные лица Азербайджана и России говорили, что настало время субстантивных переговоров, то есть предметных переговоров по конкретным темам. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что ожидает реальных переговоров. Однако Лавров об этом ни слова не сказал», - отметил Зульфугаров. –06D—