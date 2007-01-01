



Лавров: освобождение Карабаха - не внутреннее дело Азербайджана

2017 Январь 17 ( Вторник ) 15:05:06

Проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве.

Отвечая на вопрос , какова будет позиция Москвы "в случае начала Баку контртеррористической операции на оккупированных территориях, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", Лавров сказал: "Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта".

Министр напомнил, что "существует целый набор решений, которые принимались Советом Безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня".

"Если обратиться к архивам, то можно увидеть, как эти требования о немедленном прекращении огня соблюдались, и кем они соблюдались, и кем не соблюдались", - цитирует Лаврова «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, "с тех пор, как это прекращение огня состоялось при посредничестве РФ и ОБСЕ, сохраняет силу требование, чтобы освободить оккупированную территорию". "Но, ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что это записано в документах, которые разработаны Минской группой ОБСЕ через ее сопредседателей - Россию, США и Францию, закреплено в многочисленных заявлениях, которые принимали президенты сопредседателей - России, США и Франции, и в документах, которые подписывались президентами Армении и Азербайджана .

"Мирное урегулирование споров записано со всей недвусмысленностью. То, что в апреле 2016 года произошли кровавые события, это вызывает глубочайшую тревогу. Россия сыграла решающую роль, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент", - сказал Лавров.

По его словам, учитывая взаимные обвинения сторон, в ходе встреч на уровне глав Армении и Азербайджана при посредничестве РФ, а также на встрече в Вене была достигнута договоренность о необходимости создания механизма расследования инцидентов, увеличения количества наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения.

"Такая необходимость пока не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ. О причинах этого можно поинтересоваться у представителей этой организации", - добавил министр.—06D—