



Лавров заступился за проармянского блогера

2017 Январь 17 ( Вторник ) 15:03:02

Москва выступает против выдачи Азербайджану задержанного в Беларуси гражданина РФ, блогера Александра Лапшина, имеющего также израильское гражданство.

"Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе Лапшина, задержанного по запросу Баку.

Напомним, что прокуратура Азербайджана обвиняет блогера в незаконном пересечении границы, посещении оккупированных территорий.

"Мы против криминализации посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе", - сказал Лавров.

"У нас был консульский контакт с господином Лапшиным". "Мы, кстати, знаем, что он является одновременно гражданином Израиля, и израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Исходим из того, что будем предпринимать все меры, чтобы разрешить эту ситуацию при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля", - сказал министр.

Лавров напомнил, что РФ и Белоруссия составляют союзное государство, в рамках которого приняты принципиальные решения, уравнивать права граждан одной и другой страны во всех областях.-06D-