

Есть такая партия… 2017 Январь 16 ( Понедельник ) 23:19:01



14-15 января 2017 г в городе Утрехт проходил съезд одной из двух правящих партий. В Голландии всегда две или более партий составляют коалицию правящих партий. Социал-демократическая партия Голландии или как ее называют – Голландская Партия Труда (Dutch Labour Party, сокращенно – DLP), много лет комплектует правительство страны, определяет внешнюю и внутреннюю политику Голландии. В день нашего прилета в Амстердам министр иностранных дел Голландии, один из лидеров этой партии, приветствовал нас, сказав, что после 30 лет борьбы мы имеем право отдохнуть, и в Голландии для нас будут созданы эти условия. Но мы оказались не только в заботливых руках врачей, политические и общественные деятели Голландии уделяют нам максимальное внимание. Нашим мнением интересуются, нас регулярно приглашают выступить и высказаться по таким актуальным проблемам, как ситуация с правами человека, ислам на Кавказе, перспективы мирного разрешения Карабахского конфликта, миграционные процессы….. Это так здорово чувствовать себя востребованными, не забытыми, понимать, что твои знания и опыт могут быть полезными здесь в Европе и для нашей Родины, правду о которой в Европе должны знать и европейские политики и шире – международная общественность. На съезде в Утрехте мы выступали дважды. 14 января нас пригласили выступить в ходе дискуссии гостей съезда с министром иностранных дел Бертом Кундерсом (Bert Koenders). А 15 января уже на главной сцене в большом зале съезда нас попросили рассказать перед 3-тысячной аудиторией о ситуации в Азербайджане и будущем развитии нашей Родины. Сама атмосфера съезда, место его проведения, выступления делегатов и лидеров партии ярко свидетельствовали о том, что заявленная основная цель партии: «На первом месте Права человека» (Human Rights First) полностью себя оправдывает. Не было никакой субординации и пиетета рядовых членов партии перед ее председателем или министрами, они все были равными и спорили и дискуссировали на равных. Первый раз я увидела на многотысячном съезде на сцене специального переводчика всех выступлений на язык глухонемых. Нам объяснили, что в этой партии уважают права больных людей, все равны и поэтому для тех, кто не слышит и не может сам выступить, есть свой переводчик. А для тех, кто не может ходить есть специальный подъем и спуск на сцену, и эти люди поднимались на сцену в инвалидной коляске и выступали, сидя в коляске. Те, кому не с кем было оставить дома ребенка пришли с детьми, за ними присматривали в специально отведенной комнате с игрушками, а во время перерывов дети проводили время с родителями. Были и те, кто пришел со своей собачкой, и эти ласковые создания смирно сидели в коридоре в ожидании хозяина…. Сама атмосфера многотысячного съезда была такой теплой, такой дружественной, что мы сразу поняли – эти люди искренни в своем желании помочь и мы будем с ними откровенны. Выступая 14 января о ситуации в Азербайджане, я говорила о массовом нарушении прав и свобод граждан Азербайджана, рассказала о 10 группах, из которых состоит сегодня список 160 политических заключенных в Азербайджане. Я указала, что самой многочисленной среди них (105 человек) является группа мирных верующих, против которых фальсифицируют обвинения в самых тяжких преступлениях. «Установив в стране авторитарный режим с элементами средневековья, Ильхам Алиев ведет Азербайджан по сирийскому пути. Ильхам Алиев – это Асад Южного Кавказа. Огромные потоки беженцев из Сирии заполонили Европу, хлынули в Голландию. Новые потоки беженцев из Азербайджана, с Кавказа – кому это нужно?» – спрашивала я у аудитории. И отвечая на вопрос, что нужно делать Евросоюзу, призвала к санкциям против конкретных сотрудников полиции, прокуратуры и судей. Необходимо противостоять авторитарной системе, не допустить повторения сирийского сценария на Кавказе. Каково же было мое удивление и радость, когда на вечерней встрече меня поддержали лидеры политических партий из Туниса и Египта. Мус Бен Зиа (Moez Ben Dhia) –секретарь по международным связям партии Эттакатол (ETTAKATOL) в Тунисе, четко сказал: «Я внимательно слушал Лейлу из Азербайджана. Именно то, что она рассказывала про Азербайджан, было у нас в Тунисе. Никому и в голову не могло прийти, что возможно свергнуть Бен Али. Все было настолько спокойно, стабильно. И вдруг в один день все рухнуло….» . Потом его мысли повторил один из лидеров социал-демократов Египта. Мы с Арифом были рады этому знакомству, обмену опытом. Арифу уже заказали исследование –« Общее и особенное в авторитарных режимах стран Ближнего Востока и на постсоветском пространстве, в частности в Азербайджане». Планируем в будущем сотрудничать, писать об общем и особенном в наших странах, которые движутся похожими курсами. Получив такую неожиданную поддержку, 15 января, выступая на главной сцене съезда перед делегатами DLP, я подчеркнула вероятное будущее авторитарного Азербайджана, во главе которого сегодня находится кавказский Асад. Я призвала не закрывать глаза на нарушение прав человека в этой маленькой южно-кавказской стране. Дестабилизация и кровопролитие, которые провоцирует авторитарный режим Азербайджана, принесут не меньше жертв, мигрантов и проблем, чем война в Сирии. Мы были рады, что наши выступления были в центре внимания. Один из делегатов съезда помнил, что в Азербайджане гораздо больше политических заключенных, чем в других бывших советских республиках – членов СЕ.В Белоруссии сегодня их только – 5, в Армении- 10, а в богатом нефтью Азербайджане -160…. Конкретно сославшись на опубликованный в конце прошлого года доклад «Об икорной дипломатии», я призвала делегатов съезда противостоять и выявлять таких депутатов ПАСЕ, как итальянец Лука Волонте и другие, которые брали и берут деньги у мафиозного режима и лоббируют его интересы. Я выразила уверенность, что на сегодняшнем съезде партии в парламент Голландии и соответственно в ПАСЕ, в Европарламент будут выдвинуты достойные кандидаты, которые с честью будут отстаивать основной принцип DLP: Human Rights First – На первом месте Права человека! Выборы в парламент Голландии пройдут 15 марта, но мы уже получили приглашение выступить в новоизбранном парламенте страны… Лейла Юнус 16 января 2017 г. https://www.azerbaycansaati.tv