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Политика 2017

В результате обстрела со стороны Армении погиб азербайджанский военнослужащий

2017 Январь 15 ( Воскресенье )  13:19:33
English Azərbaycan

В результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня погиб  азербйджанский военнослужащий, сообщило в воскресенье  Минобороны Азербайджана.

«В результате обстрела армянской стороной в Нагорном Карабахе позиций ВС Азербайджана погиб военнослужащий Фикрет Баширов», - говорится в сообщении Минобороны.

Приказом министра обороны Закира Гасанова военнослужащий  Баширов посмертно награжден медалью «За отличия в военной службе» третьей степени.-06D---

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