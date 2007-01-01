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Политика 2017
МИД России о возвращении тела азербайджанского солдата

МИД России о возвращении тела азербайджанского солдата

2017 Январь 14 ( Суббота )  13:38:05
English Azərbaycan

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве прокомментировала ситуацию вокруг отказа армянской стороны выдать тело азербайджанского военного, погибшего 29 декабря во время боестолкновения на армяно-азербайджанской границе.

«Этот трагический инцидент произошел между Арменией и Азербайджаном. Мы исходим из того, что две стороны должны найти в себе силы, мудрость и, безусловно, дипломатические возможности, вообще использовать все возможности для разрешения этой очень сложной ситуации. Ключ к ее решению находится в руках обеих сторон», - сказала она. -02D-

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