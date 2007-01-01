



Содокладчики ПАСЕ заинтересованны в освобождении политзаключенных

2017 Январь 14 ( Суббота ) 00:21:17

Находящиеся с визитом в Азербайджане содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннак (Австрия) и Цезар Флорин Преда (Румыния) 13 января встретились с главой партии «Мусават» Арифом Гаджилы, председателем партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и исполнительным секретарем движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Натигом Джафарли.

Как сообщил Turan Гаджилы, в ходе беседы были обсуждены ситуация с демократией и правами человека, проблема политзаключенных, итоги референдума по поправкам в Конституцию , Карабахское урегулирования, состояние избирательного законодательства.

«Ситуация с правами человека развивается в негативном направлении, ухудшается законодательство, особенно регулирующее деятельность институтов гражданского общества, медиа и партий. Каждые новые выборы проводятся хуже, чем предыдущие, растет число политзаключенных», - сказал Гаджилы.

По его словам, содокладчики заверили, что будут держать поднятые оппозиционерами вопросы в центре внимания и более активно поддерживать диалог со всеми сторонами для решения проблем.

Как отметил Гаджилы, Совет Европы разнородная организация с точки зрения участия в ней ряда государств с авторитарными режимами. В последние годы такие страны, включая Азербайджана, используя лоббистские группы, противодействовали принятию против них критических решений. Пример тому провал доклада Кристофа Штрассера по политзаключенным в Азербайджане. Однако сейчас после расследования против бывшего итальянского депутата Луки Волнте достоянием гласности стали факты подкупа ряда парламентариев для противодействия докладу Штрассера.

Гаджилы считает, что Совет Европы и все его структуры впредь должны быть более последовательными в отстаивании своих принципов и ценностей.

По словам исполнительного секретаря движения РЕАЛ Натига Джафарли докладчики продемонстрировали “информированность о проблемах в Азербайджане».

Они даже были информированы о последнем случае с похищением и пытками над блогером Мехманом Гусейновым.

Кстати, этот вопиющий случай беззакония в отношении блогера накануне визита представителей ПАСЕ усиливает убежденность в том, что в высших эшелонах власти есть ориентированные на Россию силы, которые стремятся как можно больше испортить отношения Азербайджана с Западом.

У Джафарли также сложилось впечатление, что у содокладчиков есть желание добиться конкретных результатов. «Я так понял, что в ближайшее время их главной задачей является освобождение всех политзаключенных, включая лидера РЕАЛ Ильгара Мамедова», - отметил Джафарли.

Кстати докладчики были в курсе и об уголовном деле против самого Джафарли.

Он находится под следствием по абсурдному уголовному делу, возбужденному, несмотря на то, что первоначальная проверка не выявила правонарушений со стороны активиста, и с него даже был снят запрет на выезд из страны. Однако в августе его неожиданно арестовали. Позже хотя его освободили из-под стражи, но он находится под подпиской о не выезде даже из Баку.

Судя по высказываниям содокладчиков, а также направлением генсеком СЕ спецмиссии конкретно по делу Ильгара Мамедова, в Страсбурге всерьез взялись за исправление сильно подпорченного в результате так называемой «икорной дипломатии» имиджа организации, продолжил Джафарли.

«Складывается впечатление, что в Совете Европы и ПАСЕ, начался как бы процесс «ребрендинга» - восстановления имиджа организации. Ведь история с получением взяток итальянским депутатом Лукой Волонте в целом лоббизма интересов правительства Азербайджана нанесло серьезный урон по имиджу СЕ» - полагает Джафарли.

По его словам, докладчики сообщили, что в ближайшее время еще раз посетят Азербайджан. По всей вероятности, они подготовят свой доклад на апрельскую сессию ПАСЕ.

И у властей еще есть шанс до принятия доклада освободить политзаключенных в марте – накануне Новруз байрамы, считает Джафарли.—06B--