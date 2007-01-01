



Правозащитные организации осудили полицию, пытавшую Мехмана Гусейнова

2017 Январь 13 ( Пятница ) 11:57:06

25 международных правозащитных организаций резко осудили похищение и пытки азербайджанского журналиста Мехмана Гусейнова, призывав власти Азербайджана немедленно расследовать это и привлечь виновных к ответственности.

Они также потребовали отменить приговор суда о штрафе Гусейнова на 200 манат и снять запрет на его выезд из страны.

«Кроме того, мы призываем власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить всех журналистов, блогеров и активистов, которые сидят в тюрьме за реализацию своего права на свободу выражения мнений», - сказано в заявлении.

Известный блогер Мехман Гусейнов был похищен неизвестными в центре Баку около 8 часов вечера в понедельник 9 января. Его местонахождение было неизвестно до второй половины дня вторника, когда выяснилось, что Гусейнов был задержан полицейскими.

10 января его доставили в Насиминский суд, где он был приговорен к штрафу за неповиновение полиции (статья 535,1 из Кодекса об административных правонарушениях).

Гусейнов рассказал, что подвергался пыткам, находясь в полиции: несколько часов его держали в лежачем положении с завязанными руками, с мешком на голове, заклеив рот скотчем и он чуть не задохнулся.

Пока его везли в машине, полицейские использовали электрошокер и в Насиминской полиции он потерял сознание. Прибывшие врачи сделали ему две инъекции и на суде на его теле были видны травмы от действий полиции.

"Мы знаем, что азербайджанские власти давно используют сфабрикованные обвинения против журналистов и общественных активистов. Поэтому, приговор Мехману должен быть отменен немедленно», - сказал глава Международного ПЕН клуба Салил Трипахти.

"Это еще один пример продолжающихся репрессий против журналистов в Азербайджане, и не случайно Ильхам Алиев включен в список «хищников прессы».

Международное сообщество должно защитить Мехмана и другие критические голоса в Азербайджане ", - сказал представитель «Репортеров без границ» Иоxан Бир.

«Нижеподписавшиеся организации считают похищение Гусейнова актом незаконного ареста со стороны государственных должностных лиц, с последующим отказом признать факт лишения свободы или раскрыть судьбу человека или местонахождение.

Являясь участником Международной конвенции о защите лиц от насильственных исчезновений (ICPPED), Азербайджан обязан воздерживаться от действий, которые подрывают положения этого документа.

Преследование критических голосов в Азербайджане ускорилось в последние месяцы и сегодня десятки журналистов и активистов сидят за решеткой за свободу выражения мнения», - говорится в заявлении.

"Правительство стремится уничтожить гражданское общество и СМИ, и одновременно развивать отношения с Западом, чтобы обеспечить прибыль от продажи нефти и газа", - сказала представитель Article 19 Кэти Моррис.

"Правительство создает атмосферу страха, чтобы предотвратить желание людей высказываться. Международное сообщество должно четко осудить такое поведение и оказать давление власти",- добавила она.

"Мы должны положить чувству безнаказанности властей Азербайджана , которые не прекращают нападения на журналистов и правозащитников. Международное сообщество должно принять конкретные меры в рамках Совета Европы и ОНН”, - сказала Ана Бонде из Норвежского фонда прав человека.

«Мы призываем международное сообщество немедленное рассмотреть свои отношения с Азербайджаном, и заставить власти страны уважать права человека , призвать их к ответственности и соблюдать собственные законы не на бумаге, а на деле», - говорится в заявлении, которое подписали: Article 19, Международная федерация по правам человека, Хельсинкский фонд по правам человека, IFEX, Индекс цензуры, Международная поддержка СМИ, Международное партнерство по правам человека, Хельсинкский комитет, Норвежский дом прав человека, PEN клубы Америки и Великобритании, Международный ПЕН-клуб, Репортеры без границ, Всемирная организация против пыток (OMCT) и другие. -02D-