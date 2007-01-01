



В феврале стартуют переговоры между Азербайджаном и ЕС

2017 Январь 12 ( Четверг ) 12:18:25

В ближайшее время начнутся переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном по соглашению о партнерстве.

Как стало известно Turan, из дипломатических источников переговоры могут начаться в феврале.

В ноябре 2016 года Совет Евросоюза выдал мандат для начала переговоров. В настоящее время стороны формируют состав делегаций.

Источник сообщил Turan, что соглашение охватит большой спектр вопросов, от торгово-экономических до прав человека и соблюдения демократических принципов.

Обычно Евросоюз ведет переговоры по принципу: от легкого до сложного.

Стороны сначала обсудят и придут соглашению по вопросам, по которым легко договориться. При этом, принцип ЕС в переговорах таков - «все или ничего».

Так, если стороны не придут согласию по одному пункту, то не будет подписан и весь документ.

Ожидается, что мероприятие, где будет анонсировано начало переговоров, состоится в Брюсселе с участием высокопоставленных лиц с обеих сторон.

Отношения между Евросоюзом и Азербайджаном в настоящее время регулируются в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного двадцать лет назад и вступившего в силу 17 лет назад.

Новое соглашение заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. –71D-