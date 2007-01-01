В феврале стартуют переговоры между Азербайджаном и ЕС

В феврале стартуют переговоры между Азербайджаном и ЕС2017 Январь 12 ( Четверг ) 12:18:25
В ближайшее время начнутся переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном по соглашению о партнерстве.
Как стало известно Turan, из дипломатических источников переговоры могут начаться в феврале.
В ноябре 2016 года Совет Евросоюза выдал мандат для начала переговоров. В настоящее время стороны формируют состав делегаций.
Источник сообщил Turan, что соглашение охватит большой спектр вопросов, от торгово-экономических до прав человека и соблюдения демократических принципов.
Обычно Евросоюз ведет переговоры по принципу: от легкого до сложного.
Стороны сначала обсудят и придут соглашению по вопросам, по которым легко договориться. При этом, принцип ЕС в переговорах таков - «все или ничего».
Так, если стороны не придут согласию по одному пункту, то не будет подписан и весь документ.
Ожидается, что мероприятие, где будет анонсировано начало переговоров, состоится в Брюсселе с участием высокопоставленных лиц с обеих сторон.
Отношения между Евросоюзом и Азербайджаном в настоящее время регулируются в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного двадцать лет назад и вступившего в силу 17 лет назад.
Новое соглашение заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. –71D-