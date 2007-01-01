



Миссия Совета Европы обсуждает дело Ильгара Мамедова

2017 Январь 12 ( Четверг ) 11:55:16

Специальная миссия Совета Европы прибыла в Баку для изучения вопросов, связанных с отказом Азербайджана выполнять решения, обязательные для члена Совета Европы.

11 января генсек Совета Европы Янглад за совещании в Страсбурге сообщил, что специальная миссия Совета Европы, созданная решением Янглада на основе статьи 52-й Устава организации, отбыла в Азербайджан.

«Миссия обсудит в Баку решение дела Ильгара Мамедова и другие вопросы, связанные с этим», - отметил Янглад.

В тот же день, миссию во главе с директором правового департамента секретариата Совета Европы Филипом Буая и директором по политическим вопросам Александра Гесселя принял заместитель генпрокурора Азербайджана Намиг Аскеров.

Отметим, что 52-я статья Устава Совета Европы предполагает введение санкций против страны–члена Совета Европы в случае игнорирования решений организации и отказа следовать принятым на себя обязательствам.

В данном случае, власти Азербайджана откровенно игнорируют и демонстративно отказываются выполнять решения Европейского суда по правам человека об освобождении лидера движения «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, признанного международным сообществом политзаключенным.

Кроме того, Баку игнорирует решения Евросуда по делу осужденного экс-министра Али Инсанова.

Вразумительных объяснений причин своего упрямства власти Азербайджана не дают.-02D-