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Политика 2017
Т.Ягланд призвал Армению вернуть тело азербайджанского военнослужащего

Т.Ягланд призвал Армению вернуть тело азербайджанского военнослужащего

2017 Январь 11 ( Среда )  23:28:24
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд в среду призвал Армению  к немедленному возвращению азербайджанской стороне тело  военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего во время инцидента на границе двух стран  29 декабря.

«Совет Европы хотя  и не принимает непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но последовательно поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении Ягланда, распространенном пресс-службой Совета Европы.

Он выразил обеспокоенность по поводу «гуманитарных аспектов» конфликта.

«Нас беспокоят гуманитарные аспекты конфликта. Я знаю, что 29 декабря нарушение режима прекращения огня стало причиной человеческих жертв, и  о том, что армянские вооруженные силы  продолжают удерживать тело убитого азербайджанского военного», - далее говорится в заявлении Ягланда.

Отметим  необходимость  соблюдения сторонами  режима  прекращения огня, генсек СЕ присоединился к  призву  сопредседателей Минской группы ОБСЕ  возвратить незамедлительно тело азербайджанского военнослужащего в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече на высшем уровне в 2010 году.

Ранее, МККК заявил о готовности выступить посредником в передаче тела солдата.

Однако Армения продолжает игнорировать призывы международного сообщества по выдаче тела азербайджанского военнослужащего.—06D--

 

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