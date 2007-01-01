



Еврокомиссар по энергетике едет в Баку

2017 Январь 11 ( Среда ) 17:44:49

В конце февраля в Баку состоится третье заседание консультативного совета по Южному газовому коридору.

Для участия на заседании в Баку прибудет Европейский комиссар по вопросам энергетического союза Марош Шевкович, сообщил Turan информированный источник.

Отметим, что первое заседание Консультативного совета министров энергетики стран «Южного газового коридора» состоялось 12 февраля 2015 года, а второе – 29 февраля 2016 года.

Кроме этого 26-27 января в Баку состоится заседание подкомитета по энергетике между Евросоюзом и Азербайджаном.

Проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз». –71D-