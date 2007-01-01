



Срок ареста Али Инсанова продлен на 2 месяца

2017 Январь 10 ( Вторник ) 18:28:27

Сегодня в Гарадагском районном суде под председательством Рашада Мамедова было рассмотрено представление о продлении срока ареста экс-министру здравоохранения Али Инсанова до 11 марта.

Суд удовлетворил представление следственного органа. Об этом Turan сообщил адвокат Тогрул Бабаев.

Напомним, что Инсанов сидит в тюрьме с октября 2005 года. Первоначально его обвинили в попытке госпереворота, но затем осудили на 11 лет по экономическим статьям.

Осенью 2016 г. за несколько недель до завершения срока Инсанов обвинен в незаконном хранении наркотиков и оказании сопротивления представителю власти.

11 октября сидящий в тюрьме Инсанов был арестован на 3 месяцев.

Инсанов назвал обвинения надуманными и сфальсифицированными с целью не допустить его выхода на свободу.

Несмотря на то, что Страсбургский суд признал нарушение прав Инсанова, в ходе повторного судебного процесса приговор в отношении него было оставлен в силе. Инсанов признан правозащитными организациями политзаключенным. -03B-